BN’ers en prominenten reageren massaal op overlijden Tijn

Tijn, het zesjarig jongetje dat bekend werd door de nagellakactie bij Serious Request, is overleden. Dat is vrijdag bekendgemaakt via 3FM. Veel bekende Nederlanders en prominenten hebben gereageerd op zijn dood. Ze spreken met bewondering over hem en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

😪 wat is het leven oneerlijk. Tijn wat was je groot in je daden 🙏Familie en vrienden sterkte met dit verlies en wat mogen jullie trots zijn pic.twitter.com/aY3yC0TD12 — Giel Beelen (@giels) July 7, 2017

De dappere Tijn is vannacht overleden. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.🌹Lees meer hier: https://t.co/nunAySlm7z pic.twitter.com/Z3WqAwJPb4 — NPO 3FM (@3FM) July 7, 2017

En dan is daar de keiharde werkelijkheid.. Dag lieve Tijn. Wij blijven doorvechten. Beloofd. https://t.co/4yYoX9UhX3 — Wendy van Dijk (@Wendy_Ushi) July 7, 2017

Rust zacht lieve Tijn. Bedankt voor je inspiratie, grote kleine man. pic.twitter.com/94rnHNCN8i — Jesse Klaver (@jesseklaver) July 7, 2017

Dankjewel, lieve Tijn. A post shared by Domien Verschuuren (@domien) on Jul 7, 2017 at 12:06am PDT

Ach, wat een treurig nieuws. Die moedige Tijn… https://t.co/jZ4tAYKhOR — Gerard Ekdom (@gerardekdom) July 7, 2017

Droevig nieuws dat Tijn is overleden. Heel Nederland kan trots zijn op een jongen zoals hij. Dag lieve, dappere Tijn. — Minister-president (@MinPres) July 7, 2017

Zo oneerlijk. 😞 Rust Zacht Tijn ❤️ Je bent een voorbeeld voor de wereld. — Rutger Vink (@rutgervink) July 7, 2017

Tijn! Godver. Wat een kerel. Wat een kracht. Wat een strijd! Ik mis je nu al. — Frank van der Lende (@Frank3FM) July 7, 2017

Ach god. Arme, lieve, sterke jongen. Als er geen hemel is, dan máken ze er maar een voor 'm. #Tijn https://t.co/2WP0i1sUw2 — Claudia de Breij (@claudiadebreij) July 7, 2017

😔 maar vooral ook 💪 Tnx Tijn. https://t.co/EyjiXilQsc — Michiel Veenstra 🎉 (@michielveenstra) July 7, 2017

Bij sommige mensen is hun voornaam genoeg, Tijn is zo iemand, slechts zes jaar geworden, maar zo'n bijzonder mens! pic.twitter.com/R5OGmsE8RX — Martijn vander Zande (@vanderzande) July 7, 2017

Tijn van de nagellakaktie overleden! Wat een triest bericht over dit lieve ventje! Dag lieve held, rust zacht. — Henny Huisman (@tweethenny) July 7, 2017

Lees net dat mede @RodeKruis 'Kruis van Verdienste'-drager en NL's bekendste nagellakker Tijn op 6 jarige leeftijd is overleden.. Verdrietig — Eric Corton (@EricCorton) July 7, 2017

