Brabant wil bouwstop voor geitenstallen

Noord-Brabant legt vrijdag waarschijnlijk per direct een tijdelijke bouwstop op voor geitenstallen. Een voorstel van de D66-fractie krijgt ruime steun in Provinciale Staten, werd duidelijk tijdens een debat over maatregelen voor de intensieve veehouderij.

Aanleiding voor de stop op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenstallen is de uitkomst van recent onderzoek die wijst op een verhoogde kans op longontsteking bij mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen. Alleen geitenboeren die al een vergunning hebben mogen nog bouwen, volgens het voorstel.

Het debat in Den Bosch begon vrijdagochtend en besluiten over de plannen worden vrijdagavond laat verwacht.