Voor de overleden Tijn is een condoleanceregister aangemaakt op de website Condoleance.nl. Het jongetje, bekend van de nagellakactie voor de 3FM-actie Serious Request, stierf in de nacht van donderdag op vrijdag op zesjarige leeftijd aan hersenstamkanker.

Op Twitter en andere sociale media reageren heel veel mensen op de dood van Tijn.