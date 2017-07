Duizenden belangstellenden Srebrenica-expo

De tentoonstelling in Bosnië over de val van Srebrenica heeft de eerste vier maanden na de opening 20.000 bezoekers getrokken. Dat meldt Herinneringscentrum Westerbork, dat bij de samenstelling betrokken was.

Ondanks de aanwezigheid van de blauwhelmen van het Nederlandse Dutchbat werd Srebrenica op 11 juli 1995 veroverd door het Bosnisch-Servische leger. Meer dan 8300 moslimmannen en -jongens werden daarna vermoord.

De Bosnisch-Nederlandse tentoonstelling beslaat alle 26 kamers van het voormalige hoofdkwartier van het Dutch Battalion UNPROFOR. ‘Srebrenica genocide – het falen van de internationale gemeenschap´ heet de expositie, die werd gemaakt door Westerbork, vredesbeweging PAX en het Bosnische Potocari Memorial Centre (waarbij overlevenden en nabestaanden betrokken zijn).

Het idee voor de expositie kwam acht jaar geleden van overlevenden en nabestaanden.

Zondag gaan medewerkers van het Herinneringscentrum en van PAX naar Srebrenica voor de herdenking van de slachtoffers. Ook organiseert het Herinneringscentrum komend weekeinde herdenkingsactiviteiten.