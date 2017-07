Eindstand nagellakactie is ruim 1,1 miljoen

De nagellakactie ‘Lak door Tijn’ heeft 1.121.195 miljoen euro opgebracht. De inzameling eindigde vrijdag formeel om 12.00 uur, maar volgens een woordvoerster gaat de actie door totdat het laatste potje nagellak is verkocht. Het zesjarige jongetje Tijn, waar het allemaal om draaide, stierf vrijdag aan hersenstamkanker.

De opbrengst van Lak door Tijn gaat naar de Stichting Semmy, die er een apparaat van wil kopen om tot nu toe ongeneeslijk zieke kinderen met hersenstamkanker te behandelen. Met deze ‘robot’ komen de medicijnen beter op de juiste plek. Het streefbedrag van een miljoen euro werd donderdag al gehaald.

Met dat geld kan de robot worden gekocht, onderhouden en kunnen de eerste patiënten worden behandeld. ,,Maar hoe meer we inzamelen, hoe meer onderzoek er kan worden gedaan en hoe meer patiënten er kunnen worden behandeld”, benadrukte de woordvoerster.

De actie is een vervolg op ‘Lak aan’, waarmee Tijn tijdens Serious Request van radiozender 3FM de harten van Nederland veroverde. In ruil voor een donatie lakte hij nagels. Uiteindelijk sloeg een groot deel van Nederland aan het lakken en haalde hij zo’n 2,5 miljoen euro op voor de actie. Daarop kwamen Wendy van Dijk en Youp van ’t Hek op 30 mei met een vervolg; een nagellaklijn bestaande uit 100.000 potjes in de lievelingskleuren van het jongetje. De kleur roze, zijn favoriet, is volgens de zegsvrouw uitverkocht.