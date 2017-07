Holleeder in rechtbank voor vervolg strafzaak

Willem Holleeder is vrijdagochtend in de rechtbank in Amsterdam voor de voortzetting van zijn strafproces. Tijdens de niet-inhoudelijke zitting, de twaalfde sinds zijn aanhouding eind 2014, wordt de stand van zaken in het onderzoek naar de ‘topcrimineel’ besproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Holleeder (59) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Vorig jaar kwam daar een aanklacht voor het beramen van de moord op zijn zussen Astrid en Sonja en misdaadverslaggever Peter R. de Vries bij. Zijn zussen hebben belastend verklaard over Holleeder.

Vorige week nam het gerechtshof in Amsterdam een voorschot op het strafproces tegen Holleeder. In de uitspraak in het hoger beroep van het Passageproces, waarin Holleeder zelf niet terecht stond, noemde het de Amsterdammer samen met Dino S. de opdrachtgever voor de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Het proces tegen Holleeder moet in januari inhoudelijk starten.