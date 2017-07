Hulp voor marechaussee op Schiphol

De marechaussee op Schiphol krijgt deze zomer hulp van verschillende overheidsdiensten om problemen op de luchthaven te voorkomen. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) in De Telegraaf. ,,We zetten alles op alles om herhaling te voorkomen”, zegt Dijksma.

In meivakantie ontstonden er lange wachtenrijen op Schiphol en die leidden tot grote onvrede onder reizigers. De luchthaven kan nu zo’n vijftig mensen van de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen inzetten. Die werken normaal in de gevangenissen. Ook gaat Defensie krijgsmachtonderdelen inzetten bij voertuigcontroles aan de grens en in de havens. De marechaussee op deze locaties kunnen dan worden ingezet op Schiphol. ,,Het blijft druk. Mensen zullen ook moeten wachten, maar je hoeft echt geen dag van tevoren te komen als je een vlucht wilt halen”, aldus Dijksma.

De zomervakantie begint vrijdag in het midden van het land.