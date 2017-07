Kabinet: Turkse vicepremier niet welkom

Het kabinet acht een bezoek van een Turkse bewindsman aan ons land op dit moment niet gewenst. Dat laat het kabinet vrijdag weten.

Het is een reactie op een aankondiging dat de Turkse vice-premier Tugrul Türkes volgende week dinsdag in Apeldoorn aanwezig wil zijn bij een herdenking van de mislukte staatsgreep in Turkije van een jaar geleden.

Volgens een verklaring van het kabinet is het ,,gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen” niet gewenst dat Türkes of een ander lid van het kabinet naar Nederland komt.

In maart liepen de spanningen tussen Nederland en Turkije hoog op toen het kabinet weigerde hier Turkse bewindslieden te laten spreken in het kader van een Turks referendum. Het vliegtuig met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken mocht niet landen en de Turkse minister van Familiezaken moest het land onder politiebegeleiding verlaten.

De Turkse regering nam daarna maatregelen. Ze eiste excuses van Nederland en de Nederlandse ambassadeur mocht niet terugkeren naar zijn post in Ankara. De beslissing dat de Turkse vicepremier nu niet welkom is ,,is een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart”, aldus het kabinet.

De bijeenkomst in Apeldoorn, waar vicepremier Türkes naartoe wil gaan, kan gewoon doorgaan. Het wordt georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten, een aan de AKP van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verbonden organisatie.

Het doel van het kabinet blijft om de relatie met Turkije te de-escaleren, laat het weten. Daarover is het kabinet bereid in gesprek te gaan met Ankara.