‘Levensgevaarlijk drugslab’ in huis Eindhoven

De politie heeft in een woning in Eindhoven een groot drugslaboratorium ontdekt. Op basis van de grote hoeveelheid grondstoffen die er lag – tientallen jerrycans met onder meer aceton en zoutzuur – schat de politie dat in de woning miljoenen xtc-pillen zijn geproduceerd. Heel het huis deed dienst als lab. ,,Dit is echt levensgevaarlijk”, reageerde politiechef Frans Heeres van de eenheid Oost-Brabant.

Tijdens de inval vrijdag vond de politie 200.000 pillen. Dat alleen al is ,,een enorme hoeveelheid”. In het huis lagen ook flinke hoeveelheden drugsafval en MDMA, de werkzame stof in xtc.

Een 20-jarige man uit Son en Breugel en een 25-jarige man uit Sprang-Capelle zijn opgepakt. Laatstgenoemde was snel weggerend toen hij de politie zag arriveren, maar agenten wisten hem in de kraag te vatten.

,,Criminelen deinzen er niet voor terug om onschuldige wijkbewoners bloot te stellen aan de gevaren die vast zitten aan de productie van dit soort drugs”, stelde politiechef Heeres vast.