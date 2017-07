Midden-Nederland gaat op vakantie

Het is vrijdag de laatste schooldag voor kinderen in Utrecht, Zuid-Holland en een groot deel van Gelderland. De ANWB verwacht vrijdag al de eerste vakantiedrukte op de weg. Over een week begint ook in het zuiden van land de schoolvakantie.

Volgens de verkeersorganisatie is er dit weekeinde veel verkeer op weg naar het zuiden, omdat ook een deel van Belgiƫ dan al vrij is. In Duitsland moeten vakantiegangers rekening houden met wegwerkzaamheden. Wie zijn auto nog niet heeft gecheckt, kan dat zaterdagochtend door de ANWB laten doen langs de A16 bij Hazeldonk.

In totaal pakken deze zomer bijna 4 miljoen Nederlanders de auto naar hun vakantieadres. Nederlanders gaan nog steeds het liefst naar Frankrijk met de auto, maar ook Spanje, Duitsland en Italiƫ zijn dit jaar populair.

De grootste verkeersdrukte wordt pas eind juli verwacht, als in heel Nederland de scholen dicht zijn en ook de Bouwvak begint. .

Bijna 3 miljoen Nederlanders vieren de zomer dit jaar in eigen land.