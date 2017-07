Nederland en Oekraïne tekenen MH17-verdrag

DEN HAAG (ANP) -Nederland en Oekraïne hebben vrijdag het verdrag ondertekend waardoor het proces over het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland kan plaatsvinden. Omdat Oekraïne geen eigen onderdanen uitlevert, wordt in het verdrag ook geregeld dat eventuele Oekraïense daders dan in eigen land hun straf zullen uitzitten.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) tekende het verdrag samen met zijn Oekraïense ambtgenoot Pavlo Petrenko. Het zal echter nog wel een tijd duren voordat er verdachten voor de rechtbank staan. Bij de ramp met vlucht MH17 in juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven. De mensen aan boord kwamen uit zeventien landen.