North Sea Jazz trapt voor 42e keer af

Verspreid over veertien podia treden dit weekend ruim 150 artiesten op tijdens het North Sea Jazz Festival. De 42e editie van het NSJ, in het Rotterdamse Ahoy, blikt ook terug op honderd jaar jazz.

Precies een eeuw geleden verscheen de allereerste jazzplaat, van de Original Dixieland Jazz Band, met zijn tamelijk wilde en baanbrekende muziek een hit in het New Yorkse live circuit. En 1917 was ook het geboortejaar van jazziconen Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en Buddy Rich.

Veel schatplichtigen treden dit weekend op in Ahoy Rotterdam. Een kleine greep uit het programma van vrijdag: Grace Jones, José James, Lee Ritenour & Dave Grusin, Steve Winwood, Jamie Lidell, Typhoon, Usher & The Roots en Wayne Shorter.

Hoofdgast van het festival is dit keer de Amerikaanse pianist Chick Corea, die optreedt met drie verschillende bands. Winnaar van de Paul Acket Award 2017 is saxofonist Donny McCaslin, die speelde op het laatste album van David Bowie, Blackstar.

Het festival duurt tot en met zondag. Er worden 75.000 muziekliefhebbers verwacht.