‘Oplaadbare spinner kan in brand vliegen’

Wie een oplaadbare fidget spinner heeft, moet extra opletten tijdens het opladen. Het speelgoed kan vlam vatten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, onder verwijzing naar berichten in Amerikaanse media.

In twee gevallen in de Amerikaanse staten Michigan en Alabama vlogen spinners tijdens het opladen in brand.

Het gaat om spinners die via Bluetooth verbinding kunnen maken met mobiele telefoons om muziek af te spelen. ,,Misschien verstandig om hem in de gaten te houden tijdens opladen. Hou brandbare spullen uit de buurt”, adviseert de NVWA.