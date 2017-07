Rotterdam wil ‘onderste kolensteen’ boven

De Rotterdamse gemeenteraad wil weten hoe hard de afspraken zijn die gemaakt zijn voor de afvang van broeikasgas (CO2) na de bouw van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

De motie ‘De Onderste Kolensteen Boven’ van D66 met die strekking werd ondertekend door Leefbaar Rotterdam, SP, CDA, ChristenUnie-SGP en NIDA en bleek in de nacht van donderdag op vrijdag breed te worden gedragen in de gemeenteraad. Met 41 stemmen voor en twee tegen werd de motie aangenomen.

In de raad heerst boosheid dat energiebedrijven hun belofte niet nakomen, nadat de kolencentrales met instemming van Rotterdam zijn gerealiseerd.

De energiebedrijven ENGIE en Uniper hadden in 2008 beloofd dat het broeikasgas van hun nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte zou worden afgevangen en opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Die gedane beloften zijn waarschijnlijk boterzacht en moeilijk afdwingbaar, vrezen de betrokken fracties. Op grond daarvan verleende Rotterdam echter wel toestemming voor de bouw van de energiecentrales.

Vóór 1 november willen die partijen alle schriftelijke afspraken zien die in 2008 gemaakt zijn tussen de gemeente Rotterdam en de energiebedrijven. Ook verlangen zij van het gemeentebestuur ,,met een uitgebreide analyse te komen hoe het kan dat in de ogen van de energiebedrijven er geen afdwingbare afspraken zijn”.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) stelde de Tweede Kamer vorige week dinsdag op de hoogte dat het proefproject voor de opslag van koolstofdioxide (CO2) op losse schroeven staat. ENGIE en Uniper trekken zich uit kostenoverwegingen terug uit het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD), zo lieten zij Kamp weten.

De bedrijven doen dat officieel pas halverwege september. In de tussentijd gaat het Havenbedrijf Rotterdam op zoek naar alternatieven. De minister gaat, nadat de terugtrekking officieel is geworden, ook kijken of ENGIE en Uniper teveel ontvangen subsidiegeld moeten terugbetalen.

Het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 is wat het kabinet betreft een ,,onmisbare ontwikkeling” om de klimaatdoelen te halen. Het doel voor de korte termijn, 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 dan in 1990, komt volgens Economische Zaken niet in gevaar.