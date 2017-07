‘Sms-abonnementen aangesmeerd via foute apps’

De Consumentenbond heeft dit jaar honderden klachten ontvangen over ongewenste sms-abonnementen die via frauduleuze Android-apps worden aangesmeerd. Volgens de bond gaat het om dure sms-diensten van ZigZagfone Games.

De boosdoeners zijn apps in de Google Play Store, waaronder Color Camera, Cute Camera, DDPlayer, Lovely Locker en Yes Star. De meeste gebruikers, vaak kinderen, worden naar de foute apps geleid via advertenties op Facebook en Instagram.

Consumenten die zo’n app gebruiken, worden stiekem geabonneerd op een sms-dienst. ,,Klagers kwamen er vaak pas na maanden achter dat er wekelijks 7,50 euro van hun rekening wordt afgeschreven voor een sms-dienst van Zigzagfone”, zegt de Consumentenbond.

Google heeft de frauduleuze apps inmiddels uit de Play Store gegooid.