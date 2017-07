Tijn van nagellakactie overleden

Tijn, het zesjarig jongetje dat bekend werd door de nagellakactie bij Serious Request, is overleden. Dat is vrijdag bekendgemaakt via 3FM.

Juist donderdag werd duidelijk dat de nagellakactie Lak door Tijn al een miljoen euro heeft opgeleverd. Dat geld gaat naar Stichting Semmy, dat er een apparaat van wil kopen om tot nu toe ongeneeslijk zieke kinderen met hersenstamkanker te behandelen. Met deze ‘robot’ komen de medicijnen beter op de juiste plek. De inzameling loopt vrijdag om 12.00 uur af.

De doodzieke Tijn meldde zich in december met zijn vader bij het Glazen Huis in Breda om geld op te halen met zijn nagellakactie. Hij stal binnen de kortste keren ieders harten en vrijwel heel (bekend) Nederland liep rond met gelakte nagels. Zijn actie alleen al leverde 2,5 miljoen euro op voor Serious Request. Daarna gingen Wendy van Dijk en Youp van ’t Hek verder met de nagellakactie.

Het jongetje had hersenstamkanker, een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland vijftien tot twintig kinderen treft.

Bij 3FM gaan de gedachten uit naar de familie van Tijn. ,,De dappere Tijn is vannacht overleden. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe”, aldus dj Domien Verschuuren. Zijn collega-dj Frank van der Lende, die afgelopen editie ook in het Glazen Huis zat, schrijft op Twitter: ,,Tijn! Godver. Wat een kerel. Wat een kracht. Wat een strijd! Ik mis je nu al.”

Ook de radiozender reageert: ,,Tijn is een voorbeeld voor ons allemaal. Zijn verhaal heeft ons als zender diep in het hart geraakt, toen, vandaag, voor altijd.” Volgens 3FM inspireerde hij ,,met zijn ongekende en vertederende enthousiasme, onschuld en onzelfzuchtigheid” miljoenen mensen om in actie te komen en samen een verschil te maken. ,,Hij zette Nederland in beweging en bracht letterlijk het hele land bij elkaar. Met zijn nagellak-actie gaf hij duizenden kinderen een toekomst, terwijl zijn eigen toekomst zo onzeker was.”

Wendy van Dijk laat via Twitter weten: ,,En dan is daar de keiharde werkelijkheid. Dag lieve Tijn. Wij blijven doorvechten. Beloofd.” En Paul Depla, burgemeester van Breda, waar vorig jaar het Glazen Huis stond, zegt: ,,De burgemeester van Serious Request Breda overleden. Breda leeft mee met ouders, broertje en familie van held Tijn.”