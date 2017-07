Turkse bijeenkomst Apeldoorn mag doorgaan

Turkse Nederlanders mogen volgende week dinsdag in Apeldoorn de mislukte coup in Turkije van vorig jaar herdenken. Burgemeester John Berends van deze plaats ziet ,,op dit moment geen aanleiding” om de bijeenkomst in een plaatselijk theater te verbieden, liet hij vrijdagmiddag weten aan de gemeenteraad.

Het kabinet heeft laten weten dat de Turkse vicepremier Tugrul Türkes gezien de slechte verhoudingen niet welkom is. Zonder hem kan de bijeenkomst wel gewoon doorgaan.

Berends schrijft dat hij de situatie de komende dagen ,,in de gaten houdt”.