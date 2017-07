Turkse vicepremier bij herdenking in Nederland

De Turkse vice-premier Tugrul Türkes is volgende week dinsdag in Nederland aanwezig bij een herdenking van de mislukte staatsgreep in Turkije van een jaar geleden. Türkes is te gast bij een herdenking van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) die het evenement dat plaatsvindt op 11 juli in congrescentrum Orpheus in Apeldoorn aankondigen op de Facebookpagina.

In maart van dit jaar leidde de voorgenomen komst van twee Turkse ministers die in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum tot een diplomatieke rel. Minister van Buitenlandse Zaken Cavosoglu kreeg geen toestemming in Nederland te landen en minster van Familiezaken Kaya werd weggestuurd uit Rotterdam en terug naar Duitsland begeleid.

De bijeenkomst op 11 juli is volgens het UETD een herdenking van de mislukte couppoging op 15 juli vorig jaar die door ingrijpen van aanhanger van president Recep Tayyip Erdogan werd verijdeld.