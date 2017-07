Van Gogh Museum belicht boslandschappen

De tentoonstelling ‘Van Gogh, Rousseau, Corot: In het bos’ toont komende zomer minder bekende schilderijen van bosgezichten en landschappen. Vincent van Gogh maakte deze doeken samen met Franse landschapschilders als Théodore Rousseau en Camille Corot. De expositie is vanaf vrijdag te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

De schilderijen geven volgens het museum Van Goghs kijk op de natuur weer, die mede werd gevormd door de kunstenaars van de School van Barbizon. Zij waren vernieuwend door hun weergave van de natuur in een losse schildertechniek. Van Gogh was een groot bewonderaar.

De expositie, die tot en met 10 september is te zien, telt 34 werken. Die komen deels uit eigen collectie en uit De Mesdag Collectie in Den Haag. Ook zijn er drie bijzondere bruiklenen, waaronder Zonsondergang bij Montmajour (1888) uit een privécollectie. Dit is het meest recentelijk ontdekte schilderij van Van Gogh.

Het museum heeft tijdens de zomer ruimere openingstijden en is ook op zaterdagavond open.