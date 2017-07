Veertien arrestaties in zaak kinderpornoforum

De Duitse justitie heeft veertien personen gearresteerd in de zaak rondom het kinderpornoplatform Elysium. Twaalf van hen worden verdacht van seksueel misbruik met kinderen, meldde de Duitse openbaar aanklager vrijdag tijdens een persconferentie. Een van de verdachten, een 28-jarige man uit Oostenrijk, zou zijn eigen kinderen hebben aangeboden op het forum.

Elysium had wereldwijd 87.000 leden, die met elkaar in vijf verschillende talen spraken in chatrooms. Het Duitse OM maakte het oprollen van het platform donderdag bekend.

Vanwege het internationale karakter van de zaak werd de hulp van Europol ingeroepen. De internationale politieorganisatie werkte in de zaak samen met de Nieuw-Zeelandse, Italiaanse en Australische politie. Europol verwacht op korte termijn meer aanhoudingen binnen en buiten Europa te verrichten.