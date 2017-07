Washington verwelkomt MH17-proces in Nederland

De Amerikaanse regering heeft vrijdag laten weten blij te zijn dat verdachten van het neerschieten van vlucht MH17 in Nederland worden berecht. De VS hebben er alle vertrouwen in dat de Nederlandse justitie tot een rechtvaardig en onpartijdig oordeel kan komen.

Washington blijft volgens de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken meewerken aan het internationale onderzoek naar het neerhalen van het toestel, het Joint Investigation Team.

Een Maleisische Boeing 777 werd 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne neergehaald. Het toestel was met 298 mensen aan boord opgestegen in Amsterdam. Allen kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.