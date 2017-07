Klein werk van grote meesters in Cromhouthuis

De expositie ‘Geniaal getekend. Van Da Vinci tot Rembrandt’ in het Cromhouthuis in Amsterdam toont vanaf zaterdag 25 kleine potloodtekeningen van grootmeesters uit de beeldende kunst. Kolenmagnaat Carel Joseph Fodor (1801-1860) schonk zijn tekeningencollectie in 1860 aan de stad Amsterdam. Volgens het museum zijn de werken ,,van absolute wereldklasse”.

Topstuk van de tentoonstelling is een portretje van de hand van Leonardo da Vinci. In Nederland zijn slechts twee schetsen van hem te vinden. Ook is er werk te zien van Rubens, Van Dyck, Goltzius en Rembrandt.

Gastcurator Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, selecteerde de werken uit de collectie van Fodor. Hij geeft zijn visie op de tekeningen in een audiotour die de bezoekers door de expositie leiden.

De Amsterdamse Fodor was een zeer actief verzamelaar en speelde een belangrijke rol in de kunstwereld in de stad. Na zijn dood opende aan de Keizersgracht Museum Fodor. Zijn verzameling schilderijen, prenten en tekeningen zijn sindsdien eigendom van de stad Amsterdam. Het museum sloot in 1993 de deuren, waarop de collectie naar het Amsterdam Museum ging.

De expositie is te zien tot en met 15 oktober.