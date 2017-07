Laatste Sensation kleurt ArenA wit

Met een ‘Ode to Sensation’ komt er zaterdagnacht een eind aan het legendarische dancefeest Sensation. Althans in Nederland. In het buitenland wordt Sensation nog volop georganiseerd, maar in de Amsterdam ArenA wordt het tijd voor een ander dansfeest, vindt organisator ID&T.

Onder het motto The Final treden top-dj’s op, zoals Sunnery James & Ryan Marciano, Fedde Le Grand, Hardwell en een ‘mystery guest’ – een bekende dj wiens naam tot het laatst toe geheim blijft. Het laatste uur is ingeruimd voor Nederlandse dj’s zoals veteraan Joost van Bellen, die de Nederlandse editie van Sensation voorgoed afsluiten. Alle 40.000 kaarten zijn uitverkocht.

Sensation begon in 2000 en groeide uit tot een uiterst succesvolle formule, met de witte dresscode en de grote namen die de organisatie wist te strikken. De opvolger van het dancefeest in de ArenA wordt eind dit jaar onthuld.

Duncan Stutterheim, een van de oprichters van ID&T, kijkt terug op een ,,fantastische reis die we met z’n allen hebben gemaakt”. ,,We hebben baanbrekende dingen gedaan en alle grote dj’s in de wereld hebben er gestaan.” Stutterheim, die twee jaar geleden tijdens Sensation afscheid nam van de dance-organisatie, zegt dat ze vooraf nooit hadden kunnen bedenken dat het wereldwijd zo’n succes zou worden. De witte dresscode maakt het ook uniek. ,,Als je aan Sensation denkt, denk je aan wit en als je aan wit denkt dan denk je aan Sensation.”