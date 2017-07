“Veel mannen weten niets af van menstruatie”

Peter de Vroed is co-auteur van het boek Men-struatie en inmiddels dé autoriteit op het gebied van menstruatie. Deze week heeft hij samen met Eveline Bakker van Stichting Vuurvrouw het project Wijze vrouwen delen gelanceerd, waarvoor hij duizenden vrouwen heeft geïnterviewd over hun menstruatie en de impact hiervan. “Wij putten onze vrouwen uit. Als mannen zouden menstrueren, was er allang iets geregeld.”

Het begon allemaal vorig jaar met de menstruatie challenge bij Humberto Tan aan tafel, die direct na de uitzending viraal ging. Inmiddels trekt Peter volop de aandacht met zijn uitspraken en methode voor vrouwen, waardoor zij zich energieker voelen, korter menstrueren en minder klachten ervaren. Een man die zich inzet om het taboe om menstruatie te doorbreken, is dat niet raar? Het is een vraag die Peter dagelijks krijgt.

“Ik sprak ooit een vrouwelijke ondernemer die mij vertelde over haar menstruatiecyclus en de impact die dit heeft op haar leven. Het liet me niet meer los en ik dacht ‘ik ga wel op een hele verknipte manier om met vrouwen’. Toen ik thuis kwam zei ik tegen mijn partner en co-auteur Anke Verhagen dat ik hier iets mee wilde doen. ‘Wat weet jij hier nou van’, zei ze en liep weg. Ze had gelijk: ik wist niets van menstruatie af en veel mannen met mij ook niet.”

Peter ging op onderzoek, waarvoor hij 1.600 vrouwen in de leeftijd van 13 tot 45 heeft geïnterviewd met als doel om erachter te komen wat ze meemaken tijdens hun menstruatie en hoeveel bewustzijn er is op hun cyclus. “29 procent is zich min of meer bewust van hun cyclus, het overgrote deel niet. Ze houden de helft van hun energie over tijdens hun menstruatie, verlangen naar meer rust, maar nemen die niet en 61 procent slikt pijnstillers tijdens hun menstruatie. De meeste vrouwen gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is. Ze doen en regelen alles zelf tijdens hun menstruatie, maar de vraag is of ze daar gelukkig van worden.”

“Dit zijn vooroorlogse praktijken”

Inmiddels is Peter gebombardeerd tot expert op het gebied van menstruatie en is op uitnodiging van Eveline Bakker samen het project Wijze vrouwen delen gestart, waarbij wijze oudere vrouwen hun ervaring met hun menstruatie delen voor de jongere generaties. “Op scholen leren jongeren niet te luisteren naar hun lijf. Ik heb honderden mails van jonge meiden gehad, waarin ze mij vertellen dat ze naar school moeten of mee moeten doen met gym als ze ongesteld zijn, terwijl ze krom liggen van de pijn. Ook mogen ze vaak de les niet uit om zichzelf te verschonen. Dit zijn vooroorlogse praktijken. Waarom mogen zij geen rustdag hebben? We moeten jongeren de ruimte geven om te luisteren naar hun lijf. Als mannen en vrouwen zijn we gelijkwaardig, maar niet gelijk. Het vrouwelijke lichaam heeft andere behoeftes. De klachten van vrouwen mogen serieus genomen worden en wij als mannen hebben hier een verantwoordelijkheid in. Een man mag veel meer doen tijdens de menstruatie van zijn vrouw. Als mijn partner ongesteld is, heb ik menstruatie corvee: dan mag zij een dag rusten en regel ik alles.”

Sinds vrouwen de afgelopen vijftig jaar zijn toegetreden tot de maatschappij hebben ze moeten knokken voor hun plekje. Volgens Peter worden vrouwen continu in een mannelijke rol geduwd. “Daar worden ze niet echt sexy van. Daarbij is het heel vermoeidend als je continu buiten je eigen comfortzone als vrouw moet leven. Ik kan ook niet de hele dag op hakken lopen. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen mannen en vrouwen en als we die gaan belichten, werkt dat voor iedereen voordelig. Vrouwen hebben een verbindende factor, wat een grote kracht is. Er mogen veel meer vrouwen aan de top en veel meer vrouwen in beslissingstrajecten. Daar krijgen we een betere wereld van. We hebben de vrouwen nodig, want wij mannen maken er een zooitje van.”

Uit onderzoek is gebleken dat 59 procent van het ziekteverzuim onder vrouwen is gerelateerd aan de menstruatie. “Moet je eens kijken wat dat kost. Dat kan echt anders, maar de verandering moet vanuit de mannen komen.”

