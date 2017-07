Mary J. Blige en De La Soul op dag 2 van NSJ

George Benson, Gladys Knight, Mary J. Blige, Norah Jones, maar ook Eric Vloeimans, Rik Mol, Dianne Reeves, Herbie Hancock en De La Soul staan op het programma op de tweede NSJ-dag. Het is de 42e editie van het muziekfestival. Zondag is de laatste dag. Er worden 75.000 liefhebbers verwacht.

De Nederlandse bigband All Ellington blaast de composities van Duke Ellington nieuw leven in. Verder staan op een van de veertien podia in Rotterdam Ahoy onder meer Richard Bona, Jason Marsalis (de jongere, drummende broer van de blazers Wynton en Branford), Solange Knowles en de Nederlandse singer/songwriter/actrice Pink Oculus.

Belangrijke thema’s dit jaar zijn 1917 – het officieuze geboortejaar van de jazz – en Chicago, de stad met z’n rijke historie van blues, jazz en soul die de laatste tijd veel nieuwkomers voortbrengt.