‘Nederland krijgt een 3 voor beveiliging’

Cyberbeveiliger ESET maakt zich zorgen over het Nederlandse bedrijfsleven, na de digitale aanval op onder meer APM Terminals. ,,Het is niet zo dat APM uitzonderlijk is. Bij negen van de tien bedrijven zijn stappen te maken. Met een 3 of een 4 als cijfer moeten we als Nederland wel genoegen nemen”, zegt directeur Dave Maasland.

De grote bedrijven die afhankelijk zijn van technologie, zoals banken en de energiesector, hebben hun zaakjes meestal wel op orde. Maasland: ,,Maar hoe verder je naar beneden gaat, hoe kwetsbaarder bedrijven zijn. Vooral bij transport en logistiek en bij advocaten en notarissen moet heel veel gebeuren.”

De recente Petya-aanval gebeurde via een besmet boekhoudprogramma. ,,Een rechtstreekse aanval is een lang proces, het is veel logischer om een tussenleverancier van software te gebruiken. De grote bedrijven hebben honderden softwarepakketten. Het midden- en kleinbedrijf beseft nog niet dat zij een springplank kunnen zijn”, aldus Maasland.