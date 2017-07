Roemer: aanpak afdrachtsregeling van de zotte

SP-leider Emile Roemer noemt het ,,van de zotte” dat het kabinet de afdrachtsregeling van de SP wil aanpakken. Hij snapt naar eigen zeggen niet waar minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zich mee bemoeit.

In het radioprogramma Kamerbreed sprak Roemer zaterdag van anti-SP-wetten ,,om onze solidariteitsregeling af te schaffen”. Volgens hem kan het kabinet zich beter druk maken ,,over de graaiers die er overal zijn en niet over degenen die uit solidariteit een deel van hun salaris willen inleveren”.

Roemer denkt niet dat de aanpak leidt tot afschaffing van de regeling. SP-politici dragen hiermee hun vergoeding af aan de partij om daarna een deel teruggestort te krijgen. Volgens Roemer gaat de SP gewoon door met de afdrachtsregeling en wordt het hoogstens nodig om een ander rekeningnummer op te geven. ,,Het is alleen maar een pestwet.”