Rutte over G20-top: alles was op tijd

De sfeer was ,,constructief, zakelijk en alles was op tijd.” Premier Mark Rutte kijkt tevreden terug op zijn eerste G20-top, vrijdag en zaterdag in de immense Beurs- en Congreshallen in het Duitse Hamburg. Nederland is geen lid van de groep leidende economieën in de wereld maar was door bondskanselier Angela Merkel als gastland uitgenodigd.

Volgens Rutte heeft Nederland ,,accenten kunnen zetten”. Hij heeft op verzoek van Merkel een inleiding gehouden over antibioticaresistentie in de landbouw. ,,Daarin lopen we voorop. We hebben de resistentie tegen antibiotica in de veeteelt met 60 procent teruggedrongen en we hebben er geen economische schade door opgelopen. Ik heb iedereen opgeroepen dat ook te doen.” Ook deed hij een duit in het zakje over digitalisering en de arbeidsmarkt.

In de marge van de top had de premier verschillende onderonsjes. Dat was onder meer met de Indonesische president Joko Widodo, premier Malcolm Turnbull van Australië, de Russische president Vladimir Poetin en een andere gast, de premier van Indonesië Lee Hsien Loong.