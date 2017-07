Rutte sprak Poetin op G20-top over MH17

Nederland gaat Rusland bijpraten over de stand van zaken rond MH17. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdagavond afgesproken met de Russische president Vladimir Poetin, zo maakte hij zaterdag na de G20-top in Hamburg bekend.

,,Onze ambassadeur in Moskou zal Poetins adviseurs bijpraten”, zei Rutte, die geen geplande ontmoeting met de Russische leider had. ,,Hij zat achter mij bij het concert dat we allemaal bijwoonden in de Elbphilharmonie. Na afloop heb ik gevraagd of we even konden praten.” De premier wilde verder niets zeggen over het gesprek of Poetins reactie.

Bij de ramp met vlucht MH17 in juli 2014 boven Oost-Oekraïne kwamen 298 mensen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat het vliegtuig op 10 kilometer hoogte werd neergehaald door een raket van het type Boek. Op dat moment was in de regio een pro-Russische opstand gaande.

Vrijdag ondertekenden Nederland en Oekraïne in Den Haag het verdrag waardoor het proces over het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland kan plaatsvinden. De mensen aan boord kwamen uit zeventien landen.