ZLTO naar de rechter om Brabants veebeleid

Boerenorganisatie ZLTO stapt naar de rechter vanwege de vergaande eisen die Noord-Brabant heeft vastgelegd voor veeboeren in de provincie. ,,We maken sowieso een gang naar de rechter. Ik ben heel benieuwd of dit beleid overeind blijft”, laat boerenvoorman Hans Huijbers zaterdag weten in een verklaring naar aanleiding van een marathondebat vrijdag in Provinciale Staten.

Brabant bepaalde onder andere dat verouderde stallen al in 2022 moeten voldoen aan strenge eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te beperken. Bovendien werd aan de geitenhouderij per direct een bouwstop opgelegd vanwege risico’s voor de gezondheid van plattelandbewoners.

De ZLTO denkt dat de versnelde maatregelen voor de veehouderij onuitvoerbaar zijn voor gemeenten. Bovendien is de milieuwinst volgens voorzitter Huijbers minimaal.