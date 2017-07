14-jarige houdt politie bezig met nepmeldingen

Een 14-jarig meisje uit Groningen is zaterdagavond door de politie aangehouden nadat ze zeker driemaal een valse melding deed via het noodnummer 112. Voordat agenten de jongedame ophaalden, werd eerst even overlegd met haar moeder.

Vorige week kwam op het noodnummer een melding binnen van een vechtpartij waarbij ook vuurwapens in het spel zouden zijn. De politie ging erop af, maar trof op de aangegeven locatie niets aan. Vanaf hetzelfde mobiele nummer werd zaterdag opnieuw melding gedaan van een vechtpartij, ditmaal met messen. Ook daar troffen agenten niets verdachts aan. Daarop belde de politie het nummer waar de meldingen vandaan kwamen. Het meisje dat opnam werd verzocht zich bekend te maken en naar het bureau te komen. Maar ze gaf valse persoonsgegevens op.

Na een digitale speurtocht door de politiesystemen en het bevragen van diverse agenten werden de juiste gegevens uiteindelijk achterhaald. Tijdens de zoektocht kwam een derde valse melding binnen. Na overleg met de moeder van de beller is de politie haar gaan ophalen. Ze is ingesloten voor verhoor en haar telefoon is in beslag genomen.