NSJ sluit af met Jamiroquai en band Prince

Ook de affiches voor de alweer laatste dag van het North Sea Jazz Festival vermelden grote namen, zoals Erykah Badu, Jamiroquai, Mavis Staples, Kamasi Washington, Van Morrison en Maceo Parker.

In de Maas-zaal staat de band van Prince: The New Power Generation. Prince vormde deze band begin jaren negentig en nam onder meer het album Diamonds and Pearls met ze op. Een kwart eeuw later eren de – overwegend originele -bandleden de overleden muzikale duizendpoot met een speciale concertreeks.

Ook van de partij zijn de 78-jarige pianist McCoy Tyner met zijn trio, Madeleine Peyroux, de Nederlandse singer/wongwriter Sharon Kovacs Ʃn vanuit Groot-Brittanniƫ de Brexit Big Band, een muzikale aanklacht van oprichter Matthew Herbert alias Doctor Rockit.

Ahoy Rotterdam sluit zondagavond na het laatste concert weer de deuren en daarmee komt een eind aan de 42e editie van het succesvolle festival. Zo’n 75.000 muziekfans kwamen af op de muziek, de clinics, de hapjes en drankjes en de stalletjes met platen, boeken en instrumenten. Ook komt er zondag een einde aan North Sea Round Town, dat vanaf 22 juni het centrum van Rotterdam verwende met optredens, tentoonstellingen, lezingen, jamsessies en afterparty’s.