Papegaaiduiker duikt op in Egmond aan Zee

In de Noord-Hollandse badplaats Egmond aan Zee is vrijdagavond een Papegaaiduiker gevonden. De vogel is overhandigd aan een medewerker van natuurcentrum Ecomare op Texel, waar de Papegaaiduiker wordt verzorgd.

Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK) schrijft zaterdag op haar Facebookpagina over de zeldzame vondst. Volgens DANK was de Papegaaiduiker verzwakt en vermagerd toen ze hem vonden. Nadat het beestje een ,,goede nachtrust” heeft gehad, werd de vogel afgeleverd bij de veerdienst in Den Helder.

Op een filmpje is te zien hoe de Papegaaiduiker door een hulpverleenster wordt vastgehouden. ,,Dit zijn van die bijzondere momenten die nooit vergeten gaan worden”, aldus de dierenambulance.