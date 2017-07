Een parachutist is zondag zwaargewond geraakt na een parachutesprong in de buurt van vliegveld Teuge. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Agenten van het lokale korps doen samen met de luchtvaartpolitie onderzoek. Onder meer de technische staat van de parachute wordt onderzocht, net als de toestand van het vliegtuigje waaruit de parachutist sprong. Ook hoort de politie diverse getuigen.