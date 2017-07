500 euro vergoeding na missen klassenfoto

Een school in Den Haag moet de moeder van twee leerlingen een schadevergoeding betalen omdat de kinderen het maken van de schoolfoto’s hebben gemist. De rechter wees de vrouw 500 euro toe. De kinderen misten het maken van de schoolfoto’s omdat dat samenviel met de viering van het islamitische Offerfeest.

De kinderen krijgen de vergoeding omdat hun school volgens de kantonrechter onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat mag niet volgens de wet gelijke behandeling. De vrouw had een schadevergoeding van 10.000 euro geƫist, maar dat ging de rechtbank te ver. De kinderen hadden er volgens de moeder last van dat ze niet op de klassenfoto stonden, en zouden om die reden recht hebben op smartengeld.

De school heeft gezegd dat aan de leerlingen een alternatief is geboden en dat de schoolfotograaf op een latere datum is teruggekomen op de school om de resterende leerlingen op de foto te zetten. Voor het maken van klassenfoto’s was dit echter te laat en dat verklaart volgens de rechtbank de schadevergoeding.

PVV-leider Geert Wilders reageert woedend op de uitspraak. Op Twitter heeft hij een foto geplaatst van een vrouw met islamitische hoofdbedekking en voor haar ogen een biljet van 500 euro. ,,Schoolfoto alsnog genomen. Gebruik die 500 euro voor een enkeltje naar een islamitisch land!”, luidt de tekst erbij. In andere tweets noemt hij de rechter knettergek en spreekt hij over een slappe rechter die buigt voor de islam.

PVV-collega Gidi Markuszower wil van de minister van Veiligheid en Justitie of de betrokken rechter op non-actief kan worden gezet. Het Tweede Kamerlid wil ook dat ,,dit soort ongein” wordt voorkomen door afwezigheid op school op islamitische feestdagen niet langer toe te staan.