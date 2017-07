Binnen twee weken diagnose prostaatkanker

Het Radboudumc in Nijmegen heeft een nieuwe en veel snellere manier gevonden om vast te stellen of iemand prostaatkanker heeft of niet. Daardoor weten mannen binnen twee weken waar ze precies aan toe zijn. Nu duurt dat proces soms maanden.

Met de vernieuwde methode wordt prostaatweefsel met behulp van een MRI-scan nauwkeurig beoordeeld. Het voordeel daarvan is dat bij alle patiënten met een goede uitslag geen biopten meer hoeven te worden genomen. Bij een biopsie wordt er met een naald op twaalf willekeurige plekken een stukje weefsel afgenomen uit de prostaat. ,,Dat is geen prettige ingreep. Door te beginnen met de MRI, is een biopsie in de helft van de gevallen niet meer nodig”, zegt Michiel Sedelaar, uroloog bij het Radboudumc Centrum voor Oncologie.

Patiënten bij wie niets aan de hand is, horen dat zelfs al op de dag van het eerste MRI-onderzoek. Als er afwijkingen worden vastgesteld op de MRI, is binnen een week bekend of er sprake is van kanker en zo ja, in welke gradatie. De onderzoeken om eventuele uitzaaiingen op te sporen zijn binnen uiterlijk twee weken afgerond.

De nieuwe methode leidt naar verwachting tot minder onnodige behandelingen en lagere uitgaven aan prostaatkankerzorg. Prostaatkanker is meest voorkomende vorm van kanker onder mannen.

Het Radboudumc hoopt dat andere ziekenhuizen de vernieuwde diagnose overnemen. Maar dat duurt naar verwachting nog even, omdat het tijd kost om de benodigde kennis, techniek en expertise op te bouwen.