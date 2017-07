Drukte op de weg door vakantie en feestdagen

Komend weekend begint door de Franse nationale feestdag op 14 juli de vakantiedrukte op de weg al extra vroeg. De ANWB verwacht donderdag veel files in Frankrijk en in het weekend ook op andere vakantieroutes. In Luxemburg, het westen van Duitsland en in het zuiden van Nederland begint vrijdag de zomervakantie.

Ook op vrijdag en zaterdag is het rond grote Franse steden zoals Parijs en Bordeaux druk op de weg, vermoedelijk vooral tussen 09.00 en 15.00 uur.

Ook in Duitsland zijn dit weekend veel vakantiegangers onderweg. Vooral richting het zuiden loopt het volgens de ANWB vast rond Stuttgart, Neurenberg en München (A3, A8, A9, A99). Bovendien zorgen veel werkzaamheden voor extra oponthoud. Op 470 plaatsen wordt aan de weg gewerkt.

In Zwitserland staan vrijdagmiddag en zaterdag files op de routes naar het zuiden. De wachttijd bij de Gotthardtunnel (A2) kan zaterdag oplopen tot twee uur. In Oostenrijk wordt het dringen op de A10/A11 van Salzburg via Villach naar Slovenië. Daar zijn de Tauern- en Karawankentunnel de belangrijkste knelpunten.

In Nederland is dit weekend het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde, in Maastricht geeft André Rieu concerten op het Vrijthof die veel publiek trekken en in en rond Nijmegen beginnen de Vierdaagsefeesten. De Nijmeegse Vierdaagse is van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 juli.