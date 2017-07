Echtpaar vindt nieuwe bewoner in eigen huis

Thuiskomen van vakantie en een nieuwe bewoner in je eigen huis vinden. Het overkwam een Haags echtpaar in maart dit jaar. De man in het huis had de sloten laten vervangen en de woning volledig uitgeleefd. De man stond maandag terecht voor huisvredebreuk, diefstal en oplichting.

De man bleek de voormalige bewoner van het huis, hij woonde er al 3,5 jaar niet meer. Maar eerder die week had hij de woningcorporatie gebeld met het verhaal dat hij zichzelf had buitengesloten. Daarop werd een slotenmaker gestuurd die de deur opende en er een nieuw slot in zette. Verdachte wist zich ook nog op het adres te laten inschrijven.

In de vier dagen dat hij er verbleef, is de woning volledig uitgewoond. Alle waardevolle spullen en geld zijn verdwenen, vloerkleden vervuild, kasten vernield. De rechter veroordeelde de man maandag tot acht maanden cel waarvan twee voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij verplicht psychisch worden behandeld en moet hij begeleid gaan wonen.