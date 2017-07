Formeren in vrijetijdskleding

Een andere omgeving en vrijetijdskleding maandag voor de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze praten twee dagen over de vorming van een nieuw kabinet in het Johan de Witthuis in Den Haag, op een paar honderd meter afstand van de Stadhouderskamer op het Binnenhof waar ze normaal onderhandelen.

,,Het voordeel is dat je hier even naar buiten kunt”, zei CDA-voorman Sybrand Buma bij aankomst. Het pand heeft een grote tuin. Maar op een doorbraak hoeft niet gerekend te worden. ,,Dit is niet de sleutel tot succes”, aldus VVD-leider Mark Rutte. ,,Het is een week als alle andere”, verklaarde Alexander Pechtold van D66.

Rutte moet de formatie maandagavond weer tijdelijk verlaten. Hij heeft dan een werkdiner met de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc in het Catshuis op de agenda staan. Hij mist daardoor het gezamenlijke etentje met de andere onderhandelaars in een restaurant elders in de stad.

Het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk is genoemd naar Johan de Witt (1625-1672), een van de machtigste mannen in Holland in zijn tijd, die er enkele jaren heeft gewoond. Het kabinet gebruikt het rijksmonument geregeld voor overleg met buitenlandse bewindslieden.