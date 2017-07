‘Geen Paniek!’ langer te zien in DeLaMar

De zomerkomedie ‘Geen paniek!’ is wegens succes langer te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Na een korte break keert de voorstelling terug op 17 augustus. Vanaf eind september maakt de komedie nog een korte tournee langs vier theaters in het land.

De eerste zes speelweken zijn zo goed al uitverkocht en de enthousiaste reacties deden het DeLaMar besluiten ‘Geen paniek!’ te verlengen. De voorstelling gaat over de klucht ‘Niets aan’, een hilarische toneelslapstick over een groep acteurs en hun leven voor en achter de schermen. Het loopt alleen niet zoals het zou moeten, wat leidt tot ruziĆ«nde acteurs, een gefrustreerde regisseur, geheime relaties en een wankel decor.

In de komedie spelen onder anderen Tjitske Reidinga, Peter Blok, Dick van der Toorn en Pauline Greidanus.