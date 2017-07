Koenders: bevrijding Mosul is mijlpaal

De bevrijding van de Noord-Iraakse stad Mosul is een ,,mijlpaal” in de strijd tegen Islamitische Staat. Dat zei minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), die benadrukte dat de terreurorganisatie nog niet is verslagen.

De Iraakse regering claimde dit weekend dat Mosul na een maandenlange strijd weer volledig in handen is van de veiligheidstroepen. Dat gold als een grote nederlaag voor IS, dat in 2014 het kalifaat uitriep in de tweede stad van Irak. Koenders toonde zich maandag opgetogen over de herovering van de stad, maar riep ook tot op realisme.

De terreurorganisatie ,,beheerst nog een aantal gebieden in Irak, waar zij zich niet zonder slag of stoot zullen overgeven”, waarschuwde de bewindsman. ,,En in SyriĆ«, waar de situatie vele malen complexer is, heeft ISIS ook nog een significante presentie.”

Een militaire overwinning op IS zou volgens Koenders bovendien pas het begin zijn. ,,Zonder stabilisatie, veiligheid en inclusief bestuur in de bevrijde gebieden, zal de voedingsbodem voor ISIS blijven bestaan en kunnen wij niet spreken van een duurzame overwinning.”