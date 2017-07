Koninklijk bezoek voor jarige Van Manen

AMSTERDAM – Choreograaf Hans van Manen wordt dinsdag 85, maar zijn verjaardag wordt in september pas echt door ‘zijn’ Nationale Ballet gevierd. Op 15 september is in Amsterdam de feestelijke première van ‘Ode aan de Meester’. Het Nationale Ballet brengt deze voorstelling als eerbetoon aan zijn vaste, vaak gelauwerde choreograaf. De première wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima.

Het programma bevat drie werken die Van Manen eerder maakte voor Het Nationale Ballet: 5 Tango’s uit 1977, Sarcasmen uit 1981 en Symphonieën der Nederlanden uit 1987. Nieuw voor Het Nationale Ballet is On the Move, dat Van Manen in 1992 maakte voor het Nederlands Dans Theater. Op de première wordt eenmalig Alltag gedanst, Van Manen’s choreografie uit 2014, gemaakt voor het Duitse Ballet am Rhein.

Hans van Manen heeft inmiddels 125 balletten bedacht en is nog steeds actief. Ruim vijftig gezelschappen voeren zijn balletten uit en dat bracht hem ook dit jaar alweer in diverse landen, want hij is graag bij de voorbereidingen.

Gezelschap Introdans uit Arnhem gaf in januari al de aftrap voor de feestelijkheden, met de voorstelling HOERA VOOR HANS.