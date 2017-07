Lastige asielzoeker blijft ’s nachts binnen

Overlastgevende asielzoekers die dit najaar worden geplaatst in een speciale opvang in Amsterdam mogen vanaf 22.00 uur niet van het terrein af. Er geldt een strenger regime voor maximaal vijftig overlastgevende asielzoekers. ,,Mensen die naar een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie gaan, ondertekenen huisregels”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,En daarin staat dat ze om 22.00 uur binnen moeten zijn. Als iemand zich daar niet aan houdt, dan hebben we de volgende dag een goed gesprek.”

Maandagavond was een bewonersbijeenkomst over de komst van de speciale opvanglocatie in Amsterdam-West. Die komt in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting.

Mensen die in aanmerking komen voor de EBTL zijn asielzoekers die bijvoorbeeld homoseksuelen discrimineren, agressief zijn, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling.

Het COA wil twee of drie van dit soort opvangplekken openen. Amsterdam krijgt de eerste, die in september of oktober moet openen en twee jaar blijft bestaan.