Max en Pip populairste namen hond en kat

Max en Pip zijn de populairste namen voor respectievelijk honden en katten.

Max is op de eerste plek bij de honden blijven staan. De naam kwam vorig jaar met stip op één binnen in de top vijf. Het is niet bekend of dit verband houdt met de populariteit van Formule 1-coureur Max Verstappen, maar de naam is sinds 2011 in trek.

Bij de katten wordt het meest gekozen voor Pip. Deze naam is op de eerste plek binnengekomen. Ook een hond wordt regelmatig Pip genoemd. Mogelijk heeft dit te maken met de populariteit van de serie over de hondjes Woezel & Pip.

Bij honden staat Pip op de vierde plaats, achter Bella en Bo. Guus is op de vijfde plek binnengekomen in de lijst. Bij de katten wordt Pip gevolgd door Luna, Max, Gizmo en nieuwkomer Nala. Tijger(tje) lijkt definitief uit de gratie bij kattenbezitters. Deze naam is gezakt naar de achtste plek.

Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door huisdierenverzekeraar Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.