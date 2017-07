De brandweer heeft maandagavond twintig mensen van een brandende boot in De Biesbosch gehaald.

De opvarenden zijn geschrokken maar ongedeerd naar de Amaliahoeve gebracht, een rijksmonument in De Biesbosch. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was de oorzaak van de brand een gasfles. Wat daarmee precies het probleem was, is nog niet duidelijk.