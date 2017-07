Politie stuit op drugs in loods Waddinxveen

Een 33-jarige Rotterdammer en een vrouw van 39 uit Waddinxveen zijn aangehouden na een grote drugsvangst in een loods in Waddinxveen. De politie kwam het tweetal op het spoor in een groot witwasonderzoek en invallen in Rotterdam en Ridderkerk, eind vorige maand.

Onder meer 200.000 xtc-pillen, grondstoffen voor de productie van verdovende middelen, twee auto’s en 22.000 euro contant geld zijn in beslag genomen. Alleen al de grondstof voor xtc was volgens de politie rond de 750.000 euro waard.

De Rotterdammer zit vast, de vrouw uit Waddinxveen is vrijgelaten maar blijft nog wel verdachte.