Problemen Merwedebrug vormen uitzondering

Problemen zoals vorig jaar met de Merwedebrug bij Gorinchem zijn bij andere belangrijke bruggen van het hoofdwegennet niet te verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Merwedebrug moest vorig jaar oktober van de ene op de andere dag twee maanden dicht voor vrachtverkeer nadat problemen met de constructie waren geconstateerd. Dat leidde tot grote verkeersoverlast. Ondernemers hebben voor een paar miljoen euro aan schadeclaims ingediend.

Ongeveer zeventig bruggen zijn onder de loep genomen. Voor geen van deze bruggen zijn aanpassingen nodig, meldt minister Melanie Schultz maandag aan de Tweede Kamer. Er is wel nader uitgebreid onderzoek nodig naar 39 bruggen. Verwacht wordt dat daaruit zal blijken dat 25 bruggen binnen een termijn van circa vijftien jaar moeten worden aangepakt. Ze moeten bijvoorbeeld dan worden versterkt.

Op gebied van onderhoud is er wel een achterstand. ,,Bij 45 van de 70 bruggen is sprake van één of meer uitgestelde onderhoudsmaatregel(en)”, aldus Schultz. Het gaat dan niet om grote zaken. In ,,enkele gevallen” kan achterstallig onderhoud leiden tot problemen met het ,,betrouwbaar functioneren” van de brug en daarmee hinder opleveren voor de weggebruiker.

Er is in totaal voor bijna 5,5 miljoen euro aan achterstallig onderhoud.