Stormproef moet sterkte verouderde dijk meten

Hoe lang duurt het voordat een Nederlandse dijk met verouderde asfaltbekleding bezwijkt? Een stormproef bij kennisinstituut Deltares in Delft moet hier binnenkort antwoord op geven.

Daarbij laten onderzoekers zware golven tegen een nagebouwde dijk klappen. Speciaal voor het onderzoek is 40 jaar oud asfalt van de Friese Waddenzeedijk bij Lauwersmeer getransporteerd naar Delft. De proefopstelling bestaat uit een enorme golfgoot van 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 meter breed.

,,De proef moet uitwijzen of het huidige asfalt sterk genoeg is voor de komende decennia of dat deze moet worden vervangen. Met grote golven wordt het bezwijkproces van het asfalt gesimuleerd en gemonitord. Dit levert nieuwe inzichten en kennis op voor dijkverbeteringen in Nederland’, aldus de onderzoekers. Daarbij kan de proef ,,miljoenen” aan kostenbesparingen opleveren.

In Nederland is ongeveer 300 kilometer aan dijken met asfalt bekleed. Daarvan is een derde van het asfalt verouderd.

Het onderzoek is het initiatief van een samenwerkingsverband van de waterschappen en Rijkswaterstaat. De uitkomst van het onderzoek wordt eind september verwacht.