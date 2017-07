Tour trekt minder tv-kijkers dan vorige jaren

De Tour de France van dit jaar spreekt bij de Nederlandse televisiekijker een stuk minder tot de verbeelding dan in voorgaande jaren. Dat blijkt maandag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In de eerste week van de uitzendingen keken gemiddeld 656.000 mensen naar de verrichtingen van de wielrenners in Frankrijk. Vorig jaar waren dat er nog 721.000. De daling ten opzichte van 2015 is nog veel groter. Toen schakelden gemiddeld 1.094.000 kijkers in voor de uitzendingen.

De SKO vermoedt dat de weinig aansprekende prestaties van de Nederlandse renners een belangrijke oorzaak zijn van het kijkgedrag. ,,Ook het mooie weer van de afgelopen week heeft een negatieve invloed op de kijkcijfers”, aldus een woordvoerder van SKO maandag.

Het best bekeken sportprogramma van de zondag was De Avondetappe op NPO1. De wielertalkshow met Dione de Graaff en Herman van der Zandt, waarin de Tour de France wordt nabesproken, trok iets meer dan een miljoen kijkers en kwam hiermee op de vierde plaats in de kijkcijfer top-10.

Traditioneel trok het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 zondag de meeste kijkers: 1.949.000. Tussen Kunst en Kitsch (1,2 miljoen) en het SBS6-programma Hart van Nederland (ruim een miljoen) maakten de top drie van de die dag compleet.