Vliegverkeer Eindhoven Airport hervat

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport heeft maandagmiddag kort stilgelegen omdat de verkeerstoren was ontruimd. Personeel in de toren klaagde over een penetrante lucht. De brandweer ontruimde de verkeerstoren om onderzoek te doen. Er werd niets aangetroffen.

Een brandweerwoordvoerder laat weten dat personeel last kreeg van irritatie aan de luchtwegen. De luchtverkeersleiders alarmeerden de brandweer van de vliegbasis die de hulp inschakelde van het Eindhovense brandweerkorps. Na controle door de brandweer keerde het personeel terug naar de de verkeerstoren.

Eindhoven Airport laat weten dat in totaal zeven aankomende vluchten zijn omgeleid. De vliegtuigen zijn onder leiding van het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen naar Schiphol, Maastricht en Weeze (Duitsland) gestuurd. Vliegtuigen die in Eindhoven waren om passagiers op te halen, zijn met vertraging vertrokken.